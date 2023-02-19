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В Новодвинске фирма "Ливонд" покусилась на нацпроект "Здоровье"

Прокуратурой города Новодвинска в ходе проверки исполнения законодательства при реализации национального проекта «Здравоохранение» установлено нарушение сроков исполнения ООО «Ливонд» государственного контракта, заключенного с ГБУЗ Архангельской области «Новодвинская центральная городская больница» на выполнение работ по капитальному ремонту здания взрослой поликлиники.

Нарушение срока выполнения работ повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, которые определены социальной значимостью медицинской организации, оказывающей помощь населению, привело к невозможности оказания гражданам медицинских услуг в комфортных условиях.

По данному факту прокуратурой в отношении директора организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Новодвинского судебного района Архангельской области руководитель подрядчика признан виновным в совершении правонарушения и оштрафован на 100 тысяч рублей.

02 июнь 11:32 | : Скандалы

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