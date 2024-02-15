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Администрация колонии в Онеге зажимала зарплату осужденного

Онежской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проведена проверка требований законодательства об оплате труда в ФКУ ИК-29 УФСИН России по Архангельской области.

Установлено, что осужденный с 02.05.2023 привлечен к труду в качестве подсобного рабочего на различных производствах, однако заработная плата за июнь 2023 года администрацией исправительного учреждения ему не выплачивалась.  

В этой связи начальнику колонии внесено представление, а также по инициативе прокурора постановлением мирового судьи судебного участка №1 Плесецкого судебного района Архангельской области администрация ФКУ ИК-29 УФСИН России по Архангельской области признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ с назначением административного штрафа в размере 50 000 рублей.

(фото с https://www.9111.ru) 

19 март 14:51 | : Скандалы

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