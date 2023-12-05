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В воспитательной колонии под Архангельском нашли серьезные нарушения

Архангельским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проведена проверка в ФКУ Архангельская воспитательная колония УФСИН России по Архангельской области. 

В ходе проверки произведен обход общежитий, столовой, банно-прачечного комплекса, школы, производственной зоны колонии, запираемых помещений.

Организован личный прием, на который обратилось 25 человек, на интересующие вопросы даны исчерпывающие разъяснения требований уголовно-исполнительного законодательства.

Установлено, что администрацией исправительного учреждения принимаются меры по соблюдению прав отбывающих лишение свободы, однако выявлены нарушения в сферах трудоиспользования осужденных, обеспечения режима в колонии, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения осужденных и лиц, содержащихся под стражей, соблюдения требований пожарной безопасности при привлечении осужденных к дисциплинарной ответственности.

В этой связи прокурором руководителю  колонии внесено представление об устранении нарушений закона.

(фото с https://arh.aif.ru/society/people/334516) 

12 декабрь 11:15 | : Скандалы

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