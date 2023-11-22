Инвалид из колонии в Коряжме получил долгожданные средства реабилитации

Архангельская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провела проверку в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Архангельской области.

Установлено, что администрацией учреждения осужденный инвалид III группы не обеспечен средствами технической реабилитации, что значительно ограничивало его жизнедеятельность.

В целях восстановления социальных прав прокурор обратился с административным исковым заявлением в суд. Однако решением Коряжемского городского суда Архангельской области в удовлетворении иска прокуратуре отказано.

Не согласившись с позицией суда, проявив принципиальность, прокурор обжаловал судебное решение. Администрация исправительного учреждения в добровольном порядке обеспечила осужденного – инвалида всеми необходимыми средствами реабилитации.

Права осужденного восстановлены.