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Инвалид из колонии в Коряжме получил долгожданные средства реабилитации

Архангельская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провела проверку в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Архангельской области.

Установлено, что администрацией учреждения осужденный инвалид III группы не  обеспечен средствами технической реабилитации, что значительно ограничивало его жизнедеятельность. 

В целях восстановления социальных прав прокурор обратился с административным исковым заявлением в суд. Однако решением Коряжемского городского суда Архангельской области в удовлетворении иска прокуратуре отказано.

Не согласившись с позицией суда, проявив принципиальность, прокурор обжаловал судебное решение. Администрация исправительного учреждения в добровольном порядке обеспечила осужденного – инвалида всеми необходимыми средствами реабилитации.

Права осужденного восстановлены.

(фото с https://epp.genproc.gov.ru) 

18 декабрь 14:00 | : Скандалы

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