МУП "Плесецк-Ресурс" систематически нарушал права своих сотрудников

Прокуратура Плесецкого района провела проверку по обращению работника муниципального унитарного предприятия «Плесецк-Ресурс» о нарушении трудового законодательства.

Установлено, что выплата заработной платы за июль 2023 года произведена с нарушением установленного на предприятии срока. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставлен работнику вне утвержденного графика на 2023 год и в отсутствие законных оснований для его переноса, порядок извещения работника о дате начала отпуска работодателем также нарушен.

Кроме того, в нарушение требований законодательства о занятости населения, приказом директора предприятия принято решение об исключении из штатного расписания ряда должностей с последующим сокращением работников, однако соответствующие сведения в отделение занятости населения по Плесецкому округу г. Мирный ГКУ АО «Архангельский областной центр занятости населения» направлены работодателем с нарушением двухмесячного срока.

В этой связи прокурором главе администрации Плесецкого муниципального округа внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства.

Работнику произведено начисление компенсации за просрочку причитающихся выплат.

По инициативе прокурора постановлениями межрегиональной территориальной государственной инспекции труда в Архангельской области и НАО руководитель предприятия, а также само юридическое лицо привлечены к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ с назначением штрафа в общем размере 40 тыс. рублей.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Плесецкого судебного района Архангельской области за допущенные нарушения закона о занятости населения директор предприятия привлечен к административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ в виде предупреждения.