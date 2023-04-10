В Приморском округе детская площадка пострадала от нерадивого предпринимателя

Приморской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сфере реализации национальных проектов.

По факту нарушения индивидуальным предпринимателем сроков исполнения заключенного в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» с администрацией МО «Приморское» контракта на выполнение работ по обустройству детской игровой площадки, расположенной в дер. Рикасиха, прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ.

Мировым судьей судебного участка № 1 Приморского судебного района Архангельской области предприниматель привлечен к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей.