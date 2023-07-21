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Заключенных онежской колонии кормили продуктами сомнительной свежести

Онежской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проведена проверка соблюдения условий хранения продуктов, предназначенных для выдачи в питание осужденным, на продовольственном складе исправительного учреждения.

В  ходе проверки выявлены нарушения требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» в части неисполнения требований к температуре хранения и соблюдения товарного соседства различных категорий пищевых продуктов, что могло повлечь негативные последствия в процессе их дальнейшего использования.

 В этой связи начальнику учреждения внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства, по результатам рассмотрения которого территориальным органом ФСИН выделены денежные средства на устранение недостатков путем переоборудования продовольственного склада.

Кроме того, заместителем начальника Северодвинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области по возбужденному прокурором административному постановлению учреждение признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ и  оштрафовано на  50 000 рублей. 

Постановление в законную силу не вступило.

(кадр из к/ф «Броненосец Потемкин»)

09 октябрь 15:44 | : Скандалы

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