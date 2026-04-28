Хвойный квас из Поморья - путь к победе

В Народном фронте – новые кадры с передовой.

От лица личного состава инженерно-штурмовой роты спасибо всем землякам говорит военнослужащий с позывным “Пчеловод”.

Парни получили ещё одну партию беспилотников, купленных за счёт регионального сбора: pobeda.onf.ru/requiremen..., который активно поддерживают жители Поморья. Новые дроны “за лентой” – это не только эффективное выполнение боевых задач, но и спасённые жизни наших ребят.

А артиллеристы Первой славянской бригады передают низкий поклон Василию Пинаевскому из Вельска, который отправил на ЛБС собственную продукцию – хвойный квас “Сурица”. Оздоровительный напиток по достоинству оценили всем подразделением: бодрит, освежает, выручает в жару и, конечно, напоминает о доме, где любят и ждут.

Народный фронт присоединяется к ребятам: спасибо всем за искреннюю поддержку. Вместе мы улучшаем качество жизни тех, кто охраняет наши спокойные будни.