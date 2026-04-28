Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Хвойный квас из Поморья - путь к победе

В Народном фронте – новые кадры с передовой.

 От лица личного состава инженерно-штурмовой роты спасибо всем землякам говорит военнослужащий с позывным “Пчеловод”.

 Парни получили ещё одну партию беспилотников, купленных за счёт регионального сбора: pobeda.onf.ru/requiremen..., который активно поддерживают жители Поморья. Новые дроны “за лентой” – это не только эффективное выполнение боевых задач, но и спасённые жизни наших ребят.

 А артиллеристы Первой славянской бригады передают низкий поклон Василию Пинаевскому из Вельска, который отправил на ЛБС собственную продукцию – хвойный квас “Сурица”. Оздоровительный напиток по достоинству оценили всем подразделением: бодрит, освежает, выручает в жару и, конечно, напоминает о доме, где любят и ждут.

 Народный фронт присоединяется к ребятам: спасибо всем за искреннюю поддержку. Вместе мы улучшаем качество жизни тех, кто охраняет наши спокойные будни.

  

31 июль 15:51 | : Политика

Главные новости


Парни с зеленым огоньком
Погода так и шепчет. Программа Дня ВМФ в Архангельске

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2026 (370)
Июнь 2026 (412)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)



Деньги


все материалы
«    Август 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20