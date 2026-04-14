Из Поморья доставили помощь артиллеристам и спецназу

Народный фронт пополнил технический арсенал бойцов 56-го отдельного батальона спецназа с донецкого направления. Ребята получили сразу два тепловизионных прицела, приобретённых с помощью регионального сбора: https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya жителей Архангельской области.



Наш земляк с позывным “Дамаск” напомнил: эти приборы – стопроцентная гарантия того, что враг не пройдёт незамеченным, а ночные дроны противника будут обнаружены и сбиты.



А на покровском направлении вовсю разгружают посылки от северодвинской организации “Сова”. Артиллеристы Первой славянской бригады благодарят город корабелов и всё Поморье за маскировочные сети, медикаменты, продукты и специальные материалы для утепления блиндажей. Теперь на позициях будет и тепло, и безопасно.



“Спасибо, что верите в нас и нашу Победу!” – говорят парни из окопов.