Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Морпехи Поморья передают "из-за ленты" приветы землякам

В Народный фронт Поморья пришли боевые приветы и самые теплые поздравления с Новым годом от парней с донецкого направления.

Наши герои-морпехи передают огромную благодарность всем жителям региона и Федеральному медико-биологическому агентству за бесценную помощь – автомобиль "Газель". Эта надежная машина станет настоящим спасением в условиях передовой.

А из другого подразделения морской пехоты наши земляки от всей души говорят отдельное спасибо за дорогостоящий и столь необходимый "Мавик" – наши "глаза в небе", которые помогают сохранить жизни!

Друзья, спасибо за вашу постоянную поддержку, которая доходит до самых горячих точек вместе с представителями Народного фронта. Ваши забота и участие – это надёжный тыл бойцов из Архангельской области. Пусть Новый год принесет всем нам мир и долгожданную Победу! 

30 декабрь 13:58 | : Политика

Главные новости


Запрет на вывоз смолы и закрытие Архангельского порта. Из прошлого Поморья
Приятные хлопоты. Депутаты АрхГроДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (431)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20