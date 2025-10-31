Морпехи Поморья передают "из-за ленты" приветы землякам

В Народный фронт Поморья пришли боевые приветы и самые теплые поздравления с Новым годом от парней с донецкого направления.



Наши герои-морпехи передают огромную благодарность всем жителям региона и Федеральному медико-биологическому агентству за бесценную помощь – автомобиль "Газель". Эта надежная машина станет настоящим спасением в условиях передовой.



А из другого подразделения морской пехоты наши земляки от всей души говорят отдельное спасибо за дорогостоящий и столь необходимый "Мавик" – наши "глаза в небе", которые помогают сохранить жизни!



Друзья, спасибо за вашу постоянную поддержку, которая доходит до самых горячих точек вместе с представителями Народного фронта. Ваши забота и участие – это надёжный тыл бойцов из Архангельской области. Пусть Новый год принесет всем нам мир и долгожданную Победу!