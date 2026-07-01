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Парни из Архангельска задают жару противнику

В Народном фронте – уникальные кадры от северян на передовой. Наши земляки из 27-го гвардейского артиллерийского полка Южной группировки войск работают в самом сердце ожесточённых боёв в Краматорске.

 С помощью дронов, приобретённых Народным фронтом на средства жителей Архангельской области, парни технично и мастерски уничтожают три цели противника. А четвёртый беспилотник работает по уже дымящимся машинам. Быстро и вдребезги, не оставляя ВСУ ни единого шанса на починку техники.

 И пусть правую полосу дороги враг затянул сеткой, бить во встречном направлении ничуть не хуже: цели горят одна за другой, ведь наших парней не остановить!

 Техника от Народного фронта выручает ребят в тяжёлую минуту. Спасибо всем, кто вложился в оснащение северян “за лентой”.

30 июль 15:40 | : Будни

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