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Бойцы из Поморья благодарят земляков за новые рации

Военнослужащие батальона связи прислали в Народный фронт видеообращение к жителям Архангельской области. 

Парни передают слова благодарности всем, кто поддерживает региональный сбор "Всё для Победы!". На этот раз с помощью общей областной копилки для наших земляков "за лентой" были приобретены десять комплектов новых портативных радиостанций. 

Цифровые рации – главное оружие связистов. Они повышают эффективность работы воинских подразделений на всех направлениях соприкосновения: помогают оперативно обмениваться данными по зашифрованным каналам, корректировать ход выполнения боевых задач и избегать потерь личного состава. 

Присоединяйтесь к сбору: pobeda.onf.ru/requiremen... для бойцов из нашего региона. Победа будет за нами!

23 январь 11:36 | : Политика

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