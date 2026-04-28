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В следственных изоляторах Поморья готовятся к осеннему голосованию

В УФСИН России по Архангельской области сформирована и приступила к работе рабочая группа по подготовке и обеспечению проведения выборов, которые состоятся с 18 по 20 сентября 2026 года.

В этот период на территории Архангельской области пройдут избирательные кампании: выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, дополнительные выборы депутатов Архангельского областного Собрания по одномандатным избирательным округам № 8 и № 19, а также выборы в органы местного самоуправления.

Согласно законодательству Российской Федерации, граждане, находящиеся в следственных изоляторах и не имеющие вступившего в законную силу приговора суда, не лишаются своих избирательных прав. Также в голосовании принимают участие осужденные к принудительным работам и лица, которым избраны меры наказания и пресечения, не связанные с изоляцией от общества.

Созданная в региональном УФСИН рабочая группа осуществляет координацию всех этапов подготовки к Единому дню голосования. Сотрудниками ведомства уже разработан и утвержден детальный план организационно-практических мероприятий. На постоянной основе выстроено взаимодействие с территориальными избирательными комиссиями по вопросам организационно-методического и технического обеспечения предстоящих выборов.

В каждом учреждении УИС, где будет проводиться избирательная кампания, назначены ответственные лица, а в некоторых будут образованы самостоятельные избирательные участки. 

В настоящее время сотрудники заинтересованных служб УФСИН проводят работу по формированию и сверке предварительных списков избирателей. Параллельно в учреждениях организовано системное информационное сопровождение участников голосования: им разъясняют конституционные права, порядок и процедуру проведения голосования в соответствии с действующим избирательным законодательством РФ.

 

31 июль 11:27 | : Политика

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