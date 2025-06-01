Архангельский УФСИН начал подготовку к выборам

В УФСИН России по Архангельской области создана рабочая группа по подготовке и проведению выборов, которые пройдут 12-14 сентября 2025 года.

Выборная кампания проходит и в учреждениях уголовно-исполнительной системы, поскольку содержащиеся под стражей граждане не лишаются своих избирательных прав. Созданная рабочая группа будет осуществлять координацию всех мероприятий по организации данного процесса. Сотрудниками разработан и утвержден план действий. Также будет осуществляться на постоянной основе взаимодействие с территориальными избирательными комиссиями по вопросам организационно-методического обеспечения предстоящего голосования в целях осуществления реализации избирательных прав лиц, содержащихся под стражей, осужденных к принудительным работам и тех, кому избраны наказания и меры пресечения без изоляции от общества.

В каждом учреждении, где будет проводиться избирательная кампания создадут комиссии, а в некоторых даже и самостоятельные избирательные участки. В настоящий момент активная и большая работа проводится сотрудниками по формированию предварительных списков избирателей. Также обеспечивается информационное сопровождение участвующих в выборах, им доводятся сведения об их избирательных правах, о порядке и процедуре проведения голосования с учетом требований законодательства.