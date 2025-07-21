Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Следственные изоляторы Поморья готовы к ЕДГ во всеоружии

Сотрудники УФСИН России по Архангельской области завершают подготовку к Единому дню голосования в подведомственных учреждениях. 

На режимных территориях подразделений УФСИН избирательным правом голоса обладают чуть более 250 содержащихся под стражей в следственных изоляторах и помещениях, функционирующих как следственный изолятор. Практически все они включены в списки избирателей, с ними проведены беседы о реализации их права и о порядке процедуры голосования. 

Помещения, где будет находиться избирательная комиссия, оборудованы в соответствии с законодательством. Предстоящие выборы пройдут в пяти подразделениях ведомства: в трех следственных изоляторах Поморья постановлением территориальных комиссий созданы самостоятельные избирательные участки, остальные посетят члены участковых избирательных комиссий. 

Также в голосовании примут участие порядка 300 осужденных к принудительным работам и около 40 человек, находящихся под домашним арестом, а также отбывающие наказание в виде ограничения свободы.  Осужденные к принудительным работам, обладающие избирательным правом, прикреплены к избирательным участкам по месту дислокации учреждений, члены комиссии приедут в исправцентры с переносными урнами. Некоторые изъявили желание отдать свой голос с помощью системы дистанционного электронного голосования. 

Кроме этого в Едином дне голосования примут 3 человека, находящихся под стражей в СИЗО Поморья, из других регионов, в которых также пройдут выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.

 

08 сентябрь 11:07 | : Будни

Главные новости


Время светлых ожиданий. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Неизвестная Китайская война

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (102)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20