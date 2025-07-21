Следственные изоляторы Поморья готовы к ЕДГ во всеоружии

Сотрудники УФСИН России по Архангельской области завершают подготовку к Единому дню голосования в подведомственных учреждениях.

На режимных территориях подразделений УФСИН избирательным правом голоса обладают чуть более 250 содержащихся под стражей в следственных изоляторах и помещениях, функционирующих как следственный изолятор. Практически все они включены в списки избирателей, с ними проведены беседы о реализации их права и о порядке процедуры голосования.

Помещения, где будет находиться избирательная комиссия, оборудованы в соответствии с законодательством. Предстоящие выборы пройдут в пяти подразделениях ведомства: в трех следственных изоляторах Поморья постановлением территориальных комиссий созданы самостоятельные избирательные участки, остальные посетят члены участковых избирательных комиссий.

Также в голосовании примут участие порядка 300 осужденных к принудительным работам и около 40 человек, находящихся под домашним арестом, а также отбывающие наказание в виде ограничения свободы. Осужденные к принудительным работам, обладающие избирательным правом, прикреплены к избирательным участкам по месту дислокации учреждений, члены комиссии приедут в исправцентры с переносными урнами. Некоторые изъявили желание отдать свой голос с помощью системы дистанционного электронного голосования.

Кроме этого в Едином дне голосования примут 3 человека, находящихся под стражей в СИЗО Поморья, из других регионов, в которых также пройдут выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.