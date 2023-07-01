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В следственных изоляторах Поморья усиленно готовятся к выборам

Постановлением территориальных комиссий в следственных изоляторах № 1 и № 4 УФСИН России по Архангельской области созданы избирательные участки для голосования на выборах депутатов Архангельского областного Собрания депутатов восьмого созыва и депутатов Архангельской городской Думы двадцать восьмого созыва. 

Граждане, содержащиеся под стражей, во время избирательной кампании имеют право голоса. В местах временного пребывания избирателей также проводятся выборы по всем существующим нормам и правилам. 

Актуальным вопросом в СИЗО перед проведением выборов является составление списков избирателей из-за специфики режимного учреждения, поскольку приговор,  вступивший в законную силу,  лишает находящегося под стражей права волеизъявления. Сегодня сотрудники учреждений активно занимаются этой темой.

Избирательные участки в СИЗО, также как и другие, будут работать с восьми утра и до восьми вечера.  В учреждениях  уже определены помещения, в которых будут работать члены избирательной комиссии, а также установят кабинку для голосования и урну для бюллетеней.

(фото с https://www.lomolenobl.ru

24 август 12:58 | : Политика

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