В следственных изоляторах Поморья усиленно готовятся к выборам

Постановлением территориальных комиссий в следственных изоляторах № 1 и № 4 УФСИН России по Архангельской области созданы избирательные участки для голосования на выборах депутатов Архангельского областного Собрания депутатов восьмого созыва и депутатов Архангельской городской Думы двадцать восьмого созыва.

Граждане, содержащиеся под стражей, во время избирательной кампании имеют право голоса. В местах временного пребывания избирателей также проводятся выборы по всем существующим нормам и правилам.

Актуальным вопросом в СИЗО перед проведением выборов является составление списков избирателей из-за специфики режимного учреждения, поскольку приговор, вступивший в законную силу, лишает находящегося под стражей права волеизъявления. Сегодня сотрудники учреждений активно занимаются этой темой.

Избирательные участки в СИЗО, также как и другие, будут работать с восьми утра и до восьми вечера. В учреждениях уже определены помещения, в которых будут работать члены избирательной комиссии, а также установят кабинку для голосования и урну для бюллетеней.

(фото с https://www.lomolenobl.ru)