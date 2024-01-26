Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Осужденные Поморья готовы исполнить свой конституционный долг

Сотрудники УФСИН России по Архангельской области завершают подготовку  к выборам Президента Российской Федерации в подведомственных учреждениях. 

На сегодняшний день избирательным правом голоса обладают более 400 человек, содержащихся в учреждениях регионального УФСИН. Предстоящие выборы пройдут в пяти подразделениях ведомства: в двух следственных изоляторах Поморья постановлением территориальных комиссий будут созданы самостоятельные избирательные участки, остальные посетят члены участковых избирательных комиссий. Также в голосовании примут участие порядка 400 осужденных к принудительным работам и более 70 человек - находящиеся под домашним арестом и отбывающие наказание в виде ограничения свободы. 

Осужденные к принудительным работам, обладающие избирательным правом, прикреплены к избирательным участкам по месту дислокации учреждений, члены комиссии приедут в исправцентры с переносными урнами. Несколько человек изъявили желание отдать свой голос с помощью системы дистанционного электронного голосования.

Все осужденные включены в списки избирателей, проинформированы о процедуре голосования, кандидатах, времени и дате проведения выборов. 

 

14 март 10:32 | : Политика

Главные новости


"Оппенгеймер" рулит! Лауреаты премии "Оскар" 2024 года
Песни без слов. Гэри Мур

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2024 (150)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)



Деньги


все материалы
«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20