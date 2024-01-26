Осужденные Поморья готовы исполнить свой конституционный долг

Сотрудники УФСИН России по Архангельской области завершают подготовку к выборам Президента Российской Федерации в подведомственных учреждениях.

На сегодняшний день избирательным правом голоса обладают более 400 человек, содержащихся в учреждениях регионального УФСИН. Предстоящие выборы пройдут в пяти подразделениях ведомства: в двух следственных изоляторах Поморья постановлением территориальных комиссий будут созданы самостоятельные избирательные участки, остальные посетят члены участковых избирательных комиссий. Также в голосовании примут участие порядка 400 осужденных к принудительным работам и более 70 человек - находящиеся под домашним арестом и отбывающие наказание в виде ограничения свободы.

Осужденные к принудительным работам, обладающие избирательным правом, прикреплены к избирательным участкам по месту дислокации учреждений, члены комиссии приедут в исправцентры с переносными урнами. Несколько человек изъявили желание отдать свой голос с помощью системы дистанционного электронного голосования.

Все осужденные включены в списки избирателей, проинформированы о процедуре голосования, кандидатах, времени и дате проведения выборов.