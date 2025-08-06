Подследственные Поморья проголосовали в едином порыве

В течение трех дней на территории Поморья проходили выборы губернатора Архангельской области. Отдать свой голос за кандидата смогли и лица, содержащиеся в учреждениях и находящиеся под контролем УФСИН России по Архангельской области.

Голосование в подразделениях пенитенциарной системы региона было организовано в строгом соответствии с законодательством, согласно которому избирательным правом обладают подозреваемые, обвиняемые и содержащиеся под стражей, приговор которых еще не вступил в законную силу. Выборы прошли в пяти подразделениях ведомства: в СИЗО-1, СИЗО-3, СИЗО-4, Областной больнице УФСИН и ПФРСИ, находящемся на территории воспитательной колонии.

В трех следственных изоляторах Поморья постановлением территориальных комиссий были созданы самостоятельные избирательные участки, остальные посетили члены участковых избирательных комиссий. В первый день голосования в избирательной кампании приняли участие граждане с регистрацией в других субъектах РФ, где также проходят выборы высших должностных лиц. Жители Поморья, находящиеся в следственных изоляторах, свое волеизъявление смогли реализовать в Единый день голосования.

Свои голоса отдали осужденные к принудительным работам, находящиеся на участках, функционирующих как исправительный центр. В целях реализации их избирательных прав в УФИЦ приехали члены избирательной комиссии с переносными урнами, но некоторые изъявили желание отдать свой голос с помощью системы дистанционного электронного голосования.

Также в выборах приняли участие находящиеся под домашним арестом и отбывающие наказание в виде ограничения свободы. Часть из них с разрешения следственных и судебных органов пришли самостоятельно на избирательные участки по месту исполнения меры пресечения. Остальных посетили выездные группы избирательных комиссий.

Всего в прошедшей избирательной кампании в региональной уголовно-исполнительной системе приняли участие почти 600 человек.

В дни проведения выборов учреждения УФСИН России по Архангельской области посетили наблюдали от региональной Общественной палаты, представители аппарата уполномоченного по правам человека в Архангельской области.