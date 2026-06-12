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Волонтеры из Архангельска обеспечивают солдатский быт

На этой неделе Народный фронт получил очень нужную для военнослужащих на передовой помощь.

 Пенсионеры и ветераны Исакогорского округа Архангельска в очередной раз подготовили для ребят 20 коробок с одноразовыми сухими душами. В боевых условиях эти наборы незаменимы: они занимают минимум места и помогают поддерживать необходимую гигиену.

 Волонтёры из Санкт-Петербурга передали для бойцов три компактные бензопилы, которые очень пригодятся для обустройства блиндажей и других бытовых нужд.

 В ближайшее время полученная помощь будет доставлена представителями Народного фронта в воинские части, выполняющие боевые задачи в зоне СВО на донецком направлении.

 Каждая посылка из дома напоминает нашим героям, ради чего они сегодня на передовой.

 

20 июль 16:16 | : Политика

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