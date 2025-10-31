Вверх
Гигиена как залог победы. Архангельские пенсионерки передали бойцам СВО сухой душ

Пока одни пекут пирожки, другие... делают души. В Народный фронт вновь обратилась архангелогородка Татьяна Малодушева. Наша землячка – настоящий волонтёр-двигатель. На этот раз она привезла нам 17 коробок с сухими душами от неравнодушных северянок.

Татьяне уже год помогают её "девочки" – команда неутомимых пенисонерок из числа ветеранского корпуса Исакогорского округа Архангельска.

На материалы для изготовления душей участницы доброго проекта скидываются из личных сбережений. А сами наборы фасуют в местных библиотеках.

Сухие души от северяночек – настоящее спасение для бойцов в зоне СВО. В условиях, когда каждый литр воды на вес золота, а помыться – целая спецоперация, эти компактные наборы для гигиены просто незаменимы. С ними можно быстро освежиться и почувствовать себя человеком, даже находясь "за лентой".

Неудивительно, что сухие души от Татьяны и её сподвижниц расходятся, как горячие пирожки.

Благодаря Народному фронту наборы гигиены оперативно доставляются прямо на передовую, принося парням настоящую частичку домашнего тепла. Эта инициатива – яркий пример того, как забота и труд старших поколений напрямую влияют на боевой дух и комфорт наших защитников. 

27 ноябрь 08:30 | : Политика

