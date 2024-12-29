"Ангелы фронта" из Архангельска продолжают работать в зоне СВО

Гуманитарная помощь была доставлена бойцам-северянам в воинские части, выполняющие задачи в Курской области, в Луганской и Донецкой народных республиках.

ГАЗель скорой помощи из Архангельска уже прошла больше тысячи километров по новым регионам России. Воинские части, в которых воюют наши земляки, активно передвигаются на запад. Наша армия идет вперед, приближая победу. Порой разыскать бойцов не просто, но «Ангелы фронта с этой задачей справляются.

В Курской области в составе отдельной бригады авиационный разведки «ГРОМ. Каскад» боевые задачи выполняет расчет беспилотного летательного аппарата, укомплектованный военнослужащими-северянами. Гуманитарная миссия движения «Ангелы фронта» побывала у наших ребят недалеко от передовой и передала им посылки.

- Мы занимаемся аэроразведкой, находим цели, передаем их координаты, и затем уже по ним отрабатывают. В последнее время это танки, новые места базирования противника. Мы продвинулись вперед и сейчас у нас другие задачи, скоро мы будем уже работать на другом направлении, там где врага еще не выбили но обязательно выбьем, - рассказал боец с позывным «Кубик».

А чтобы ребятам было проще выполнять боевые задачи от Губернаторского Центра «Вместе мы сильнее» «Ангелы фронта» привезли землякам-северянам новое оборудование.

- Хочу поблагодарить волонтерское движение «Ангелы фронта» за предоставленную гуманитарную помощь. А также всех причастных. Победа будет за нами, - сказал боец с позывным «Арлекин»

Военнослужащим 488-го мотострелкового полка, выполняющие задачи на Краснолиманском направлении были переданы окопные свечи, маскировочные сети, детали для сбрасываемых с коптеров боеприпасов. Очень важны подарком от «Ангелов фронта» стали бронежилеты. Сейчас полк перешел в наступлении и броня нашим ребятам очень нужна.

- Работаем, продвигаемся, все нормально. Бьем противника все успешно. Большое спасибо «Ангелам фронта», всем жителям нашей области за помощь и поддержку. Победа будет за нами, - уверен боец с позывным «Болгарин».

Сейчас бойцы-северяне из 488-го полка вместе с другими подразделениями завершают зачистку окрестностей села Терны. Бои здесь идут уборные и жестокие, активно применяются дроны-камикадзе. Но основную тяжесть войны несет штурмовая пехота.

А волонтеры общественного движения «Ангелы фронта» работают с раннего утра до поздней ночи, чтобы доставить нашим бойцам отправленные из Архангельска и области таки важные и нужные для них грузы.



