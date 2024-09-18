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Лодка из Архангельска прибыла в помощь разведчикам на СВО

Летом плавсредство для наших ребят на передовой Народному фронту передали фермеры из племзавода "Кехта".

 Лодку грузоподъемностью 500 килограммов подготовили к выполнению боевых задач в техническом центре и отправили "за ленту" с помощью автовоза.

 Сейчас волонтёры уже доставили судно на херсонское направление. Теперь лодка станет верной боевой подругой военнослужащих Архангельской области.

 Хотите помочь нашим парням в зоне СВО? Приходите в Народный фронт на Троицком, 39 (1 этаж, левое крыло), деньги можно отправить на общий счёт от региона: https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya.

02 декабрь 13:37 | : Политика

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