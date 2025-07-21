Народный фронт отправляет из Архангельска в зону СВО сухие души и маскировочные сети

На этой неделе в Народный фронт поступила очередная партия гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Жители Исакогорского округа Архангельска принесли восемь коробок с сухими душами.



Эти комплекты с губками, пропитанными специальным моющим средством, и одноразовыми полотенцами являются незаменимыми средствами гигиены в полевых условиях.

В коробки северяне также положили газеты с весточками из дома, вязаные носки, а также тёплые пожелания от школьников города.



Кроме того, на этой неделе неравнодушные горожане принесли в Народный фронт рыболовные сети общей площадью почти триста квадратных метров. Из них в ближайшее время будут сплетены маскировочные сети для отправки нашим парням на передовую.