Архангельские казначеи передали в зону СВО мощные генераторы

Представители Управления федерального казначейства по Архангельской области и НАО вновь передали через региональное отделение Народного фронта гуманитарную помощь для бойцов в зоне СВО.



Сердцем этой партии стали три мощных дизельных генератора – ключ к бесперебойному энергоснабжению в любых полевых условиях.



Эти компактные, но незаменимые агрегаты – не просто техника "за лентой". Они обеспечивают постоянную работу мобильных телефонов, раций, дронов и другого критически важного оборудования, позволяя парням непрерывно выполнять боевые задачи и всегда оставаться на связи.



Уже в ближайшее время Народный фронт доставит новые источники энергии на донецкое направление. Это значит, что у наших защитников гарантированно будет свет, возможность готовить горячую пищу и, главное, постоянная и надежная связь с домом и командованием.