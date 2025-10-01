Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельские казначеи передали в зону СВО мощные генераторы

Представители Управления федерального казначейства по Архангельской области и НАО вновь передали через региональное отделение Народного фронта гуманитарную помощь для бойцов в зоне СВО.

Сердцем этой партии стали три мощных дизельных генератора – ключ к бесперебойному энергоснабжению в любых полевых условиях.

Эти компактные, но незаменимые агрегаты – не просто техника "за лентой". Они обеспечивают постоянную работу мобильных телефонов, раций, дронов и другого критически важного оборудования, позволяя парням непрерывно выполнять боевые задачи и всегда оставаться на связи.

Уже в ближайшее время Народный фронт доставит новые источники энергии на донецкое направление. Это значит, что у наших защитников гарантированно будет свет, возможность готовить горячую пищу и, главное, постоянная и надежная связь с домом и командованием. 

19 ноябрь 13:08 | : Политика

Главные новости


Нам 20 лет
Как царь Пётр лодьи да кочи северянам запрещал

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (257)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20