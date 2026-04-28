Интрига осени. Шишов идет на Пивкова

Интересная ситуация обещает быть на довыборах в Архангельское областное Собрание по 8 одномандатному округу.

О том, что там от «Единой России» заявлен Сергей Пивков, уже побывавший в шкуре областного депутата, но от ЛДПР, мы писали буквально сегодня.

И вот определился его основной конкурент от КПРФ – Михаил Шишов. Блогер, особенно популярный на своей малой родине в Маймаксе, живущий в «обычном деревянном дома» (хотя, вроде бы, взрослый мальчик), способный залезть в любую дыру, оставшуюся после коммунальщиков (знаменитое фото), проходивший журналистскую практику в США (когда это было еще можно).

За Шишовым стоит его семья, за Пивковым – товарищи по партии (он принципиальный холостяк).

Главная интрига предстоящей предвыборной баталии в том, что у обоих кандидатов ограниченный финансовый ресурс… откуда деньги у советника и блогера?!

Значит, в бой будут пущены харизмы обоих… очень интригующе.

Советуем запастись попкорном…