Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Скандал в АРО КПРФ: Кандидат в депутаты пошел с протянутой рукой

Как мы сообщали ранее, известный архангельский блогер и вольнодумец, непременный участник мэрских конкурсов Михаил Шишов решил прорваться в Архангельское областное Собрание и Архангельскую городскую Думу (или-или) по партийным спискам КПРФ. Ранее он пытался сделать тоже самое под брендом партии «Родина», но без успеха.

А тут как раз юбилей подкатил (промежуточный). Это событие кандидат Шишов решил использовать для пополнения своего пока несформированного бюджета на предвыборную кампанию.

Вот такой авторский пост он разместил в популярных соцсетях:

- Сегодня мне 35 лет! Небольшой юбилей!

 Фото сделано на огороде, на родной земле, которая спасала наша большую семью от кризисов, нужно было лишь трудится и не останавливаться!

 Надеюсь, что с каждым годом в родном Архангельске и по всей России будет больше неравнодушных людей, которым не всё равно!

 Если хотите поблагодарить, или просто сказать спасибо, буду рад любым пожертвованиям (выделено редакцией) по моему телефону ……….. (одиннадцать незнакомых цифр).

Вряд ли Михаил Шишов является действительным членом Коммунистической партии Российской Федерации. Мы также не знаем его сегодняшний статус – сторонник или просто попутчик. Но если ты идешь на выборы кандидатом от столь солидной партии, нужно тщательно продумывать подобные ходы и становится скупее в своих желаниях – то, что простительно блогеру, не к лицу будущему парламентарию.

15 июль 16:54 | : Политика / Скандалы

Главные новости


Мятеж в театре Карабаса. Немного о сериале «Балет»
Может ли культура быть новой? Разбираем концепцию «Белого июня»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2023 (163)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)


Деньги


все материалы
«    Июль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20