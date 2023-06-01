Скандал в АРО КПРФ: Кандидат в депутаты пошел с протянутой рукой

Как мы сообщали ранее, известный архангельский блогер и вольнодумец, непременный участник мэрских конкурсов Михаил Шишов решил прорваться в Архангельское областное Собрание и Архангельскую городскую Думу (или-или) по партийным спискам КПРФ. Ранее он пытался сделать тоже самое под брендом партии «Родина», но без успеха.

А тут как раз юбилей подкатил (промежуточный). Это событие кандидат Шишов решил использовать для пополнения своего пока несформированного бюджета на предвыборную кампанию.

Вот такой авторский пост он разместил в популярных соцсетях:

- Сегодня мне 35 лет! Небольшой юбилей!



Фото сделано на огороде, на родной земле, которая спасала наша большую семью от кризисов, нужно было лишь трудится и не останавливаться!



Надеюсь, что с каждым годом в родном Архангельске и по всей России будет больше неравнодушных людей, которым не всё равно!



Если хотите поблагодарить, или просто сказать спасибо, буду рад любым пожертвованиям (выделено редакцией) по моему телефону ……….. (одиннадцать незнакомых цифр).

Вряд ли Михаил Шишов является действительным членом Коммунистической партии Российской Федерации. Мы также не знаем его сегодняшний статус – сторонник или просто попутчик. Но если ты идешь на выборы кандидатом от столь солидной партии, нужно тщательно продумывать подобные ходы и становится скупее в своих желаниях – то, что простительно блогеру, не к лицу будущему парламентарию.