Иногда они возвращаются. Сергей Пивков вновь вступил в «Единую Россию»

В конце декабря информационное поле Архангельской области вздрогнуло от новости – Сергей Пивков вышел из рядов ЛДПР. Как и положено чиновнику регионального уровня… в данном случае – заместителю губернатора по спортивным делам.

Интрига заключалась в том, в какую партию он вступит или встанет на беспартийный путь. Впрочем, так себе интрига…

Сообщение с сайта АРО «Единая Россия»:

Партийные ряды пополняются.



Сегодня членом «Единой России» стал заместитель губернатора Архангельской области Сергей Пивков.



Архангельские партийцы поздравили Сергея Пивкова со знаковым событием, пожелав ему успеха на благо общего дела.

Ситуация рядовая, если не одно но. Сергей Пивков уже (по молодости) состоял в рядах «Единой России» и вышел из нее по карьерным (на тот момент) соображениям. О чем он честно признался в интервью нашему изданию несколько лет назад (подробнее читайте здесь).

Говорят, в одну реку нельзя войти дважды. Зато в партию – легко. Было бы желание.