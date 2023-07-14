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«Меня зовут Миша…». Кандидат Шишов начал свою предвыборную кампанию

Раньше положенного срока… но в соцсетях, вроде, не возбраняется.

- Меня зовут Михаил Шишов, я очень хочу…, - начало поста, который кандидат от КПРФ по 8 одномандатному округу разместил на своей странице в ВК.

Далее идет заверения в любви к родной Маймаксе, где живет и поныне, пространный рассказ о счастливом босоногом детстве с очень вкусным вареньем, и презентация планов по благоустройству. Довольно наивных – «хочу, чтобы аварийные дома расселялись и сразу же сносились и люди оставались тут жить в новых домах!».

При этом, судя по публикациям в Интернете, «коммунальный воин» Шишов чаще исследует недостатки других районов столицы Поморья. Видимо, свой родной жалеет. Либо чего-то опасается…

И не слова о конкретных вещах. Интересующих избирателей с того момента, как тот же Миша Шишов, идя на выборы в Госдуму от партии «Родина», предоставил в Избирком декларацию на сумму в 2 миллиона 930 тысяч 794 рубля (подробности в материале «Мишкин-Шишкин – миллионер»).  

Еще более интересно с родом занятий этого персонажа. В официальном релизе избирательной комиссии Архангельской области против его фамилии указано буквально следующее – «физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». То ли блогер, то ли «холодный» сапожник, то ли свободный художник… как хочешь, так и понимай.

Не кандидат, а сплошная загадка! 

22 июль 13:59 | : Политика / Скандалы

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