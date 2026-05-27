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Пивков идет покорять областное Собрание

На заседании Президиума Регионального политсовета партии приняли решение о выдвижении кандидатов на дополнительные выборы депутатов Архангельского областного Собрания.

 По округу №8 партию представит советник губернатора, первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Сергей Пивков. По округу №19 — предприниматель, активист «Молодой Гвардии Единой России» Никита Сергеев.

 Оба кандидата ранее победили в предварительном голосовании. Теперь они переходят к следующему этапу кампании — официальному выдвижению на сентябрьские выборы.

 В рамках заседания также подписано соглашение о сотрудничестве между региональным отделением партии и Ассоциацией «Совет муниципальных образований Архангельской области». Со стороны Совета документ подписал председатель Правления Игорь Арсентьев. Соглашение позволит усилить взаимодействие партии с муниципальным сообществом и совместную работу по развитию территорий.

 Кроме того, партийные билеты вручили ветерану СВО Александру Шевченко и заместителю главы Архангельска Александру Мащалгину. Ещё одно решение Президиума — назначение предпринимателя Максима Архипова председателем общественного совета партпроекта «Выбор Сильных».

 В региональном отделении «Единой России» отметили, что работа в округах уже ведётся: кандидаты встречаются с жителями, обсуждают актуальные вопросы территорий и собирают предложения, которые лягут в основу новой Народной программы.


08 июль 07:30 | : Политика

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