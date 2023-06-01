Архангельский блогер Шишов идет в политику под красным знаменем

То есть, от КПРФ. По 8-му избирательному округу в Архангельское областное собрание депутатов и по 15-му округу в Архангельскую городскую Думу.

Об этом он радостно сообщил на своей страничке в ВК:

- Документы я подал ещё в прошлую пятницу и совсем скоро будет регистрация меня в качестве кандидата. Иду по своей родной Маймаксе, надеюсь на поддержку жителей!

Это не первая попытка неутомимого искателя блох в коммунальном хозяйстве Архангельска стать законодателем. Правда, ранее для этих целей он использовал партию «Родина».

Михаил Шишов имеет за плечами и заокеанский опыт, несколько лет назад он посетил США на деньги стратегического противника России и в принципе остался доволен увиденным, если судить по постам в социальных сетях. И вот такая перемена в идеологии…

Наши наблюдатели полагают, что Шишов нужен КПРФ для бесплатного использования его информационных ресурсов.