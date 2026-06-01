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Пивков метит в кресло Авалиани

Бывший «вождь» местной ЛДПР с неоднозначной репутацией Сергей Пивков решил побороться на довыборах в Архангельское областное Собрание.

На кону – кресло Михаила Авалиани, покинувшего его из-за нежелания расстаться с гражданством Грузии (что по-человечески понятно, малой Родиной не разбрасываются).

8-й одномандатный округ включает в себя «северный куст»» столицы Поморья - Северного, Маймаксанского и части Соломбальского территориальных округов. Пивков же уроженец Новодвинска, где когда-то начинал политическую карьеру в «Молодой гвардии», но переметнулся к либерал-демократам из-за более легкой «проходимости».

В дальнейшей его биографии было возвращение в «Единую Россию» после приглашения на работу в областную администрацию (расплата за участие в губернаторских выборах в качестве удобного конкурента).  Анализ этого его поступка читайте здесь.

Ранее Пивков принял участие в праймериз партии на выборы в Госдуму… но без особого успеха.

Известен как популярный персонаж сатирических куплетов.

22 июнь 13:10 | : Политика

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