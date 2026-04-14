Сергей Пивков идет на вы

Советник губернатора Архангельской области, первый заместитель секретаря Архангельского регионального отделения «Единой России» Сергей Пивков будет выдвинут для участия в дополнительных выборах депутата Архангельского областного Собрания по одномандатному избирательному округу №8. Такое право он получил по итогам дополнительного предварительного голосования партии.

Дополнительное предварительное голосование, или ЭПГ-4, проводится «Единой Россией» в случаях, когда необходимо определить кандидата для участия в дополнительных выборах. Процедура позволяет заранее учитывать мнение жителей округа и формировать кандидатуру до начала основной избирательной кампании.

В голосовании приняли участие жители Северного, Маймаксанского и части Соломбальского территориальных округов Архангельска, входящих в состав одномандатного избирательного округа №8. Всего в голосовании приняли участие 889 избирателей.

Следующим этапом станет официальное выдвижение кандидата от «Единой России» для участия в дополнительных выборах депутата Архангельского областного Собрания.