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В двух округах Поморья пройдет предварительное голосование от "Единой России"

В сентябре в ходе ЕДГ-2024 в 40 регионах страны состоятся 67 избирательных кампаний, на которых будут замещаться более 25 тысяч мандатов.

В Архангельской области пройдут дополнительные выборы в органы законодательной власти и местного самоуправления. В Шенкурском и Няндомском округах северяне изберут депутата от этих двух территорий.

На сайте «Единой России» стартовала регистрация избирателей на предварительное голосование. Чтобы участвовать в нём в качестве избирателя, необходимо зарегистрироваться с 15 апреля по 24 мая на сайте pg.er.ru. с помощью Госуслуг.

Стать избирателем может любой житель региона, где пройдут выборы, достигший совершеннолетнего возраста.

Само предварительное голосование пройдёт только в электронном формате с 20 по 26 мая.

Секретарь Шенкурского местного отделения Партии Анна Заседателева призвала жителей Шенкурского и Няндомского округов принять участие в предварительном голосовании.

«Нам важно выбрать в ходе предварительного голосования кандидата в депутаты областного Собрания от «Единой России», который будет работать на благо двух округов. Прошу всех шенкурян ответственно отнестись к значимому событию, и зарегистрироваться в качестве избирателей на предварительное голосование», - сказала Анна Заседателева. 


17 апрель 09:41 | : Политика

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