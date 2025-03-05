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"Единая Россия" Архангельской области готовится к довыборам

Партия начала регистрацию избирателей на предварительном внутреннем голосовании. Она продлится до 23 мая на сайте PG.ER.RU c верификацией через «Госуслуги».

Отдать голос за своего кандидата, который представит «Единую Россию» на выборах в сентябре, могут совершеннолетние жители регионов, где в этом году проходят выборы, сообщил секретарь Генсовета Владимир Якушев. 

«Онлайн-голосование пройдет с 19 по 25 мая. Оно определит, кто пойдет от партии на выборы разного уровня», — разъяснил он.

Владимир Якушев сообщил, что в системе предварительного голосования зарегистрированы более 10 тысяч кандидатов. 

«Членами партии являются 49% из них, сторонниками — 29%. 22% кандидатов — беспартийные, но после завершения процедуры и к моменту выдвижения все беспартийные кандидаты должны стать либо сторонниками нашей партии, либо получить в ней членство. Уже более 30% подавших заявки на предварительное голосование — молодые люди до 35 лет, женщин среди всех заявившихся 44%», — рассказал секретарь Генсовета. 

Также сохраняется тренд на обновление партийной команды. Только 13% кандидатов — действующие депутаты различных уровней.

«Если говорить о сферах профессиональной деятельности наших потенциальных кандидатов, то больше всего представителей коммерческого сектора — 39%, далее идет образование (9%) и иные сферы деятельности (27%)», — рассказал Владимир Якушев.

 В Архангельской области предварительное голосование пройдет в рамках подготовки к следующим избирательным  кампаниям:

• Дополнительные выборы депутата Архангельского областного Собрания депутатов восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 21

• Дополнительные выборы депутата Архангельской городской Думы двадцать восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15

• Дополнительные выборы депутатов городского Совета депутатов муниципального образования «Северодвинск» седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №2, 21

        «Приглашаем всех членов и сторонников "Единой России", а также граждан, разделяющих ценности Партии, принять активное участие в предварительном голосовании и внести свой вклад в формирование сильной и эффективной команды кандидатов»,- подчеркнул руководитель  регионального исполкома Андрей Кожинов. 

14 апрель 15:15 | : Политика

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