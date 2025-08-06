Единороссы выиграли выборы в Арханельской области

В Архангельской области завершились дополнительные выборы депутатов в областное Собрание и городскую Думу Архангельска

По итогам голосования, уверенную победу на дополнительных выборах депутата Архангельского областного Собрания депутатов по одномандатному избирательному округу № 21, включающему Пинежский, Лешуконский и Мезенский округа, одержал наш кандидат от партии Алексей Крупцов, набрав 61,91% голосов избирателей.

На дополнительных выборах депутата Архангельской городской Думы двадцать восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 большинство голосов получил также кандидат от партии «Единая Россия» Илья Жердев.



