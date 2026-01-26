Вверх
В Архангельске началась процедура предварительного госования в Госдуму

В Архангельске состоялось первое заседание регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования «Единой России» перед выборами депутатов Государственной Думы. Заседание прошло в Региональном исполнительном комитете партии.

Предварительное голосование — это открытая процедура отбора кандидатов, которая позволяет жителям региона заранее определить тех представителей партии, которых они хотели бы видеть на выборах. По итогам голосования формируется список кандидатов, представляющих «Единую Россию» на избирательной кампании.

Оргкомитет возглавил советник губернатора Архангельской области, региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Сергей Ковалёв. В его состав вошли представители партийных структур, общественных организаций, средств массовой информации, педагогического сообщества, а также ветеран специальной военной операции.

Основная задача регионального оргкомитета — обеспечить организацию и прозрачность всех этапов процедуры. Речь идёт о приёме документов от кандидатов, контроле за соблюдением установленных правил и информировании жителей Архангельской области о ходе предварительного голосования.

Как отметил Сергей Ковалёв, ключевой принцип процедуры — открытость и честная конкуренция программ и инициатив:

«Мы должны провести предварительное голосование правильно, справедливо и честно. Важно, чтобы жители Архангельской области уже на этом этапе могли поддержать тех кандидатов, которые предлагают наиболее интересные программы развития региона», — подчеркнул он.

Принять участие в предварительном голосовании смогут все жители Поморья. Регистрация избирателей откроется 20 апреля на сайте pg.er.ru. Само же голосование пройдёт в последнюю неделю мая.

11 март 07:30 | : Политика

