Жителей Архангельской области приглашают на предварительное голосование

С 17 апреля началась регистрация избирателей на сайте предварительного голосования «Единой России» pg.er.ru.

Регистрация избирателей продлится до 26 мая. Для этого нужно пройти авторизацию через «Госуслуги», что обеспечит легитимность голосования и защиту персональных данных пользователей.

Данная процедура авторизации необходима, чтобы система удостоверилась, что человек обладает избирательным правом, и может участвовать в голосовании. Требования к избирателям - гражданство РФ и возраст старше 18 лет.

В Архангельской области предварительное голосование проходит для определения кандидатов, которые уже в сентябре будут представлять «Единую Россию» на выборах в Архангельское областное Собрание, а также в Архангельскую городскую Думу и Котласский Горсовет.

«Предварительное голосование представляет возможность людям самим решить, кого они хотят видеть кандидатами от «Единой России» на предстоящих выборах. В этом решении партия полностью полагается на мнение избирателей. А использовании технологии блокчейн обеспечивает не только легитимность и прозрачность предварительного годосования, но и защиту персональных данных», - отметил руководитель исполкома регионального отделения «Единой России» Иван Воронцов.

Само предварительное голосование пройдёт с 22 по 28 мая, а результаты будут подведены 30 мая.

Стать избирателем может каждый, достигший 18-летия.



