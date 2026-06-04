В Архангельской области продолжается капитальный ремонт моста через реку Вель, расположенного на 1-м километре автомобильной дороги Вельск – Филяевская. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы «Единой России».

О ходе реализации проекта сообщил губернатор Архангельской области, секретарь Архангельского регионального отделения «Единой России» Александр Цыбульский.

Капитальный ремонт мостового сооружения начался в июне 2025 года. На сегодняшний день техническая готовность объекта достигла 70 процентов.

Строители уже выполнили один из ключевых этапов работ — соединили оба берега на обновлённой конструкции моста. Также завершён монтаж свай для опор искусственного освещения и накопительных колодцев на первой крайней опоре сооружения.

В настоящее время подрядная организация продолжает устройство сопряжений на крайних опорах моста. В ближайшее время специалисты приступят к армированию и бетонированию конструктивных элементов объекта.

В региональном отделении партии отметили, что модернизация транспортной инфраструктуры остаётся одним из приоритетов Народной программы «Единой России». Реализация таких проектов способствует повышению безопасности дорожного движения, улучшению транспортной доступности населённых пунктов и созданию комфортных условий для жителей региона.



