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Продолжается капитальный ремонт моста через реку Вель

В Архангельской области продолжается капитальный ремонт моста через реку Вель, расположенного на 1-м километре автомобильной дороги Вельск – Филяевская. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы «Единой России».

 О ходе реализации проекта сообщил губернатор Архангельской области, секретарь Архангельского регионального отделения «Единой России» Александр Цыбульский.

 Капитальный ремонт мостового сооружения начался в июне 2025 года. На сегодняшний день техническая готовность объекта достигла 70 процентов.

 Строители уже выполнили один из ключевых этапов работ — соединили оба берега на обновлённой конструкции моста. Также завершён монтаж свай для опор искусственного освещения и накопительных колодцев на первой крайней опоре сооружения.

 В настоящее время подрядная организация продолжает устройство сопряжений на крайних опорах моста. В ближайшее время специалисты приступят к армированию и бетонированию конструктивных элементов объекта.

 В региональном отделении партии отметили, что модернизация транспортной инфраструктуры остаётся одним из приоритетов Народной программы «Единой России». Реализация таких проектов способствует повышению безопасности дорожного движения, улучшению транспортной доступности населённых пунктов и созданию комфортных условий для жителей региона.


15 июнь 17:39 | : Политика / Экономика

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