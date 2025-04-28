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Капитальный ремонт моста через реку Вель выходит на новый этап

В Вельском районе Архангельской области продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту моста через реку Вель, расположенного на 1-м километре автомобильной дороги Вельск – Филяевская. 

"Это один из крупнейших на юге Архангельской области дорожных объектов. Он обеспечивает транспортную связь Вельска с ближайшими населенными пунктами, поэтому для организации движения на время его ремонта сейчас возводится объездной мост", - сообщил в своих социальных сетях губернатор Архангельской области, секретарь Архангельского реготделения «Единой России» Александр Цыбульский.

В рамках реализации проекта предусмотрены следующие виды работ:

• Полная замена железобетонных опор моста.

• Обновление мостового полотна и пролетных строений.

• Устройство системы водоотвода и установка современного освещения.

• Выполнение работ на сопряжениях и конусах моста.

В целях обеспечения непрерывного транспортного сообщения на период проведения ремонтных работ организовано строительство объездного моста.

Завершение капитального ремонта запланировано на конец 2026 года.

Проект реализуется в рамках президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни», что свидетельствует о приоритетном внимании государства и партии "Единая Россия" к развитию дорожной инфраструктуры в регионах Российской Федерации.

10 июнь 13:05 | : Политика / Экономика

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