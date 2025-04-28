Капитальный ремонт моста через реку Вель выходит на новый этап

В Вельском районе Архангельской области продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту моста через реку Вель, расположенного на 1-м километре автомобильной дороги Вельск – Филяевская.
В рамках реализации проекта предусмотрены следующие виды работ:
• Полная замена железобетонных опор моста.
• Обновление мостового полотна и пролетных строений.
• Устройство системы водоотвода и установка современного освещения.
• Выполнение работ на сопряжениях и конусах моста.
В целях обеспечения непрерывного транспортного сообщения на период проведения ремонтных работ организовано строительство объездного моста.
Завершение капитального ремонта запланировано на конец 2026 года.
Проект реализуется в рамках президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни», что свидетельствует о приоритетном внимании государства и партии "Единая Россия" к развитию дорожной инфраструктуры в регионах Российской Федерации.