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Работы на мосту через реку Вождоромку идут полным ходом

В Архангельской области продолжается реконструкция моста через реку Вождоромку, расположенного на 61-м километре автомобильной дороги Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень. О ходе работ сообщил губернатор Архангельской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Цыбульский.

 В настоящее время строители приступили к монтажу пролётного строения — одному из ключевых этапов реконструкции объекта. По словам главы региона, работы ведутся в соответствии с графиком, а техническая готовность моста уже превышает 60%.

 После завершения монтажа подрядной организации предстоит выполнить устройство деформационных швов, бетонирование мостового полотна и завершить асфальтирование подъездных путей. Новый мост будет построен левее существующего сооружения и расположится на четыре метра выше нынешней конструкции.

 Масштабная модернизация моста и подъездных путей проводится в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Архангельской области» и Народной программы «Единой России». На реализацию проекта из регионального бюджета выделено более 783 миллионов рублей.

 Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца 2026 года.

 

10 июнь 17:04 | : Политика / Экономика

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