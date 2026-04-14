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Народный фронт наградил выдающихся волонтёров Поморья

В День России Народный фронт чествовал тех, чья бескорыстная забота каждый день бережёт наших ребят «за ленточкой». Почётным знаком «Всё для Победы!» отмечены 19 жителей региона.

Каждая награда – это история невероятного мужества, верности и любви.

Создатель движения «Почтальоны СВО» Андрей Аннин, чей сын героически погиб на передовой, четвёртый год подряд направляет родительскую заботу на помощь другим сыновьям региона. Андрей Олегович лично отвозит посылки из дома прямо в окопы, в самые горячие точки, чтобы ребята знали: их помнят и ждут.

А координатор движения «СВОи Устьяны» Ирина Котлова разделяет награду со всеми устьянками. Забывая об усталости, домашних делах и огородах, они ежедневно плетут маскировочные сети, ведь у материнской любви не бывает выходных.

Именно на плечах таких самоотверженных, героических земляков держится наш несокрушимый тыл – дом, дарящий бойцам веру и приближающий Победу.  

15 июнь 14:33 | : Политика

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