Северянки, не покладая рук, плетут маскировочные сети

С помощью неравнодушных северян, участвующих в сборе «Всё для Победы!»: pobeda.onf.ru/requiremen..., региональный Народный фронт приобрёл материал для плетения маскировочных сетей.

Три огромных рулона спанбонда высотой с человеческий рост, а в общей сложности – 240 погонных метров ткани – уже переданы в народный «производственный цех» Северодвинска.

Материал мастерицам из Шенкурского землячества доставил представитель президентского движения Николай Зеленовский.

Спанбонд выбирали с учётом времени года: чтобы защитная экипировка сливалась с весенней расцветкой травы. Ведь именно на весну и запланирована новая отправка гуманитарной миссии Народного фронта Поморья в зону СВО.