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Почтальоны СВО объединились с Народным фронтом Архангельской области

Депутат областного парламента, участник инициативы "Почтальоны СВО" Андрей Аннин пришёл в Народный фронт с предложением доставить часть собранного гуманитарного груза бойцам на херсонское направление.

Он рассказал, что буквально на днях представители президентского движения помогли почтальонам СВО организовать бесплатный проезд по платным дорогам в новые регионы России. В ответ активисты решили вместе с отправкой своих машин доставить бойцам часть груза Народного фронта.

Андрей Аннин забрал три мешка теплых носков, связанных поморскими мастерицами, несколько коробок окопных свечей, более 20 упаковок сухого душа, продукты и сладости для наших ребят к Новому году. Машина с этой и другой гуманитарной помощью от северян отправится к землякам-сослуживцам уже на этой неделе.

Хотите помочь нашим парням "за лентой"? Ждём вас на Троицком, 39 (1 этаж, левое крыло), телефон: 8 (8182) 20-02-74. 

20 декабрь 13:10 | : Политика

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