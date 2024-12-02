Почтальоны СВО объединились с Народным фронтом Архангельской области

Депутат областного парламента, участник инициативы "Почтальоны СВО" Андрей Аннин пришёл в Народный фронт с предложением доставить часть собранного гуманитарного груза бойцам на херсонское направление.



Он рассказал, что буквально на днях представители президентского движения помогли почтальонам СВО организовать бесплатный проезд по платным дорогам в новые регионы России. В ответ активисты решили вместе с отправкой своих машин доставить бойцам часть груза Народного фронта.



Андрей Аннин забрал три мешка теплых носков, связанных поморскими мастерицами, несколько коробок окопных свечей, более 20 упаковок сухого душа, продукты и сладости для наших ребят к Новому году. Машина с этой и другой гуманитарной помощью от северян отправится к землякам-сослуживцам уже на этой неделе.



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