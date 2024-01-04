Народный фронт Поморья передал в зону СВО маскировочные сети

Народный фронт передал сотрудникам Росгвардии маскировочные сети для защиты личного состава, военной техники, инженерных и других объектов в зоне СВО.



Шесть камуфляжных сетей с габаритами 4х10 м и три размером 3х6 м гвардейцы доставят в приграничные регионы России, чтобы маскировать подразделения земляков в разных видах ландшафта.



Сбор вещей и оборудования для наших ребят «за лентой» продолжается. Ждем вас в штабе Народного фронта в Архангельске на проспекте Троицком, 39 (1 этаж, левое крыло), телефон: 8 (8182) 20-02-74. Денежные переводы северяне могут отправить на общий счёт от региона: https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya.