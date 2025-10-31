Вверх
12 волонтеров Поморья отмечены знаком “Всё для Победы!”

В Архангельске двенадцать волонтёров СВО получили нагрудный знак Народного фронта «Всё для Победы!». Это не просто награда, это признание ежедневного героического труда обычных северян.

Пенсионеры, госслужащие, директора предприятий, инженеры, заводчане, предприниматели – все они день за днём помогают нашим бойцам в зоне СВО, делают это искренне, самоотверженно и профессионально.

Неравнодушные земляки ремонтируют технику и готовят её к отправке, доставляют на передовую гуманитарную помощь, собирают и переводят деньги на общий региональный сбор для закупки дорогостоящего оборудования, формируют посылки из дома и отвозят их нашим ребятам.

ОГРОМНОЕ СПАСИБО каждому награждённому и всем жителям Архангельской области, которые вносят вклад в общее дело.

Народный фронт продолжает сбор для военнослужащих региона: pobeda.onf.ru/requiremen.... А на следующей неделе представители движения лично доставят собранную помощь нашим дорогим защитникам. 

