Эрнест Мацкявичюс вручил северянам награды за помощь бойцам СВО

В День народного единства в архангельском центре «Патриот» прошла торжественная церемония вручения нагрудных знаков «Народный фронт. Всё для Победы».



Награды жителям региона вручили амбассадор президентского движения, известный российский журналист Эрнест Мацкявичюс и зампред правительства Поморья Игорь Скубенко.



Памятным знаком, учреждённым по поручению президента России Владимира Путина, отметили 17 северян. Все они с первых дней спецоперации помогают землякам в зоне СВО и поддерживают семьи военнослужащих.



В числе награждённых – врачи и педагоги, журналисты и финансисты, менеджеры и бизнесмены, руководители волонтёрских движений и общественных организаций.



Они собирают и доставляют гуманитарную помощь, объединяют людей в народные полки, ремонтируют и отгоняют «за ленту» тяжёлую технику, освещают жизнь бойцов и работу тыловиков. Почти все они уже не раз отведали «солдатской каши», лично побывав на передовой.



Они делают всё для Победы и всё для России. Спасибо за то, что вы рядом!