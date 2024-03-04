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Эрнест Мацкявичюс вручил северянам награды за помощь бойцам СВО

В День народного единства в архангельском центре «Патриот» прошла торжественная церемония вручения нагрудных знаков «Народный фронт. Всё для Победы».

 Награды жителям региона вручили амбассадор президентского движения, известный российский журналист Эрнест Мацкявичюс и зампред правительства Поморья Игорь Скубенко.

 Памятным знаком, учреждённым по поручению президента России Владимира Путина, отметили 17 северян. Все они с первых дней спецоперации помогают землякам в зоне СВО и поддерживают семьи военнослужащих.

 В числе награждённых – врачи и педагоги, журналисты и финансисты, менеджеры и бизнесмены, руководители волонтёрских движений и общественных организаций.

 Они собирают и доставляют гуманитарную помощь, объединяют людей в народные полки, ремонтируют и отгоняют «за ленту» тяжёлую технику, освещают жизнь бойцов и работу тыловиков. Почти все они уже не раз отведали «солдатской каши», лично побывав на передовой.

 Они делают всё для Победы и всё для России. Спасибо за то, что вы рядом!

05 ноябрь 15:50 | : Политика

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