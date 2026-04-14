Депутаты Архангельска озаботились судьбой электросамокатов и питбайков

В Архангельске обострилась проблема использования электросамокатов. Для её решения городские власти планируют усилить взаимодействие с компаниями, предоставляющими услуги кикшеринга. Цель — разработать более чёткие и понятные правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). Это позволит сделать эксплуатацию электросамокатов более цивилизованной и прозрачной. Важно не препятствовать развитию бизнеса, а способствовать его цивилизованному развитию на территории города.

О том, как эти нововведения будут работать на практике, обсуждали на заседании комиссии по вопросам строительства, землепользования и транспортной инфраструктуры городской Думы. В заседании приняли участие городские депутаты, представители профильных департаментов городской Администрации, ГАИ, городской прокуратуры и предприниматели - операторы кикшеринга Архангельска.

Особенно остро стоит вопрос о школьниках, которые ездят на электросамокатах на высокой скорости. Они не соблюдают правила дорожного движения и элементарные нормы приличия, что делает их опасными как для себя, так и для окружающих.

Несанкционированные, хаотичные стоянки и агрессивное вождение электросамокатов несовершеннолетними, а также частые ДТП с их участием вызывают беспокойство у горожан и депутатов.

В некоторых городах России уже запретили использование электросамокатов, но в Архангельске решили не идти на крайние меры. На последней сессии городской Думы были внесены изменения в Правила благоустройства, в том числе касающиеся данной темы.

С операторами кикшеринга городские власти Архангельска планируют заключать соглашения. Будут определены запрещённые зоны, медленные зоны, специальные парковки и требования к техническому состоянию СИМ. Также предлагается ограничить максимальное количество СИМ на одного оператора — не более 300 единиц.

Кроме этого, городские власти разрабатывают Порядок размещения пунктов проката самокатов на территории Архангельска, который будет регулировать отношения, связанные с размещением пунктов проката самокатов

на территориях общественного пользования, порядок их согласования, требования к размещению, техническому содержанию,а также устанавливать маршруты для передвижения средств индивидуальной мобильности.

Начальник ГИБДД Архангельска Михаил Долженко отметил, что количество ДТП с участием СИМ растёт. Юлия Трескина, директор департамента градостроительства городской Администрации, предложила совместно с ГИБДД составить перечень маршрутов движения СИМ.

В ходе обсуждения деталей Порядка помощник прокурора Архангельска Ирина Соловьёва, что прокуратура готова оказать содействие в разработке нормативных документов, регулирующих деятельность операторов кикшеринга, на территории города.

Председатель городской Думы Иван Воронцов подчеркнул, что нужно учитывать опыт других регионов и поинтересовался, что делает ГАИ, если видит двух человек на одном самокате.Михаил Долженко ответил, что нарушителей останавливают и проводят с ними профилактические беседы, а также штрафуют по статье 12.29 КоАП РФ.

Председатель городской Думы Иван Воронцов также попросил в городскую Администрацию рамках нововведений разработать и штрафные санкции в отношении операторов СИМ и административные рычаги воздействия.

Участники заседания подняли тему появления операторов кикшеринга и на отдалённых территориях города, но вопросы безопасности и рентабельности не позволяют эту идею воплотить, заявили сами операторы.

Также обсуждалась работа недобросовестного федерального оператора, который в прошлом году завёз сотни электросамокатов в центр города, не соблюдая правила безопасности и организации стоянок.

На заседании комиссии Иван Воронцов обратил внимание на растущую популярность питбайков среди молодежи. Он отметил, что эти компактные мотоциклы часто встречаются как в отдаленных районах, так и в центре города, где на них катаются по несколько человек одновременно. Причинами такой доступности, по мнению депутата, являются отсутствие необходимости в водительских правах, лёгкость приобретения и формальное оформление как спортивного инвентаря. При этом родители, покупая питбайки детям, зачастую упускают из виду их высокую травмоопасность, отсутствие регулярного технического обслуживания и специализированных учебных центров.

В качестве позитивного примера Иван Александрович упомянул центр "Архангел", который предоставляет молодёжи возможность не только кататься, но и осваивать навыки обслуживания питбайков.

Владимир Аспедников, президент региональной федерации мотоциклетного спорта, также поделился информацией о работе в этом направлении. Он сообщил, что уже несколько лет ведется подготовка к созданию крупной специализированной трассы, которая могла бы включать в себя обучение подростков и технический центр. Однако, по его словам, реализация этих планов пока ограничена финансовыми возможностями.

В ответ на это Иван Воронцов предложил конкретные шаги для решения проблемы для их обсуждения городской Администрации с региональной федерацией мотоциклетного спорта.

Иван Александрович также отметил, что благодаря возможному участию в региональной программе «Комфортное Поморье» и применению принципов государственно-частного партнерства, данный совместный проект федерации и властей по появлению специальной трассы и центра обучения подростков на питбайках может быть успешно реализован.

Денис Лапин, председатель комиссии, подвёл итоги заседания: «Мы выслушали представителей ГАИ, Администрации, кикшеринга и депутатского корпуса. Обсудили спорные моменты. По итогам принято решение создать рабочую группу для разработки постановления, регламентирующего деятельность СИМ с учётом мнений всех сторон».



