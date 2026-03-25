Электросамокаты в Архангельске взяты под наблюдение

Сегодня на сессии Архангельской городской Думы принято решение о внесении изменений в Правила благоустройства, касающихся регулирования использования средств индивидуальной мобильности.

Документ закрепляет ряд ключевых понятий, которые формируют правовую основу для дальнейшей работы по упорядочению использования электросамокатов и аналогичных устройств на территории города.

Принципиальным нововведением становится договорной механизм взаимодействия с кикшеринговыми компаниями. Размещение самокатов будет осуществляться исключительно в специально определенных местах, обозначенных цветографической разметкой.

Их количество, внешний вид, порядок содержания территории и предельные сроки вывоза техники при проведении неотложных или культурно-массовых мероприятий будут регламентироваться договорами, заключаемыми между операторами и Администрацией города.

Установлен прямой запрет на размещение средств индивидуальной мобильности вне отведенных для этого мест, а также на оставление устройств в положении, при котором они опираются на элементы благоустройства.

Операторы обязаны обеспечить наличие номерных знаков на самокатах и технической возможности автоматического ограничения скорости или блокировки движения в соответствующих зонах. Запрет на движение и их оставление коснется территорий, где будет установлен особый режим.

Как подчеркнул председатель городской Думы Иван Воронцов, электросамокаты превратились из сезонного развлечения в привычный городской транспорт. Вместе с популярностью пришла и комплексная проблема: бесшумные самокаты на высоких скоростях стали угрозой для пешеходов, а хаотичные парковки возле остановок и на узких тротуарах создают помехи для пассажиров и прохожих.

«В отличие от ряда городов, выбравших путь жестких запретов, в Архангельске заняли позицию регулирования через диалог. Город намерен не бороться с кикшерингом, а добиваться конкретных шагов: снижения скорости в парках и на центральных прогулочных зонах, переноса парковок от остановок и наведения порядка с размещением техники. От такого подхода выиграют как пользователи таких устройств, так и пешеходы», - резюмировал Иван Воронцов.