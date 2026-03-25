Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Электросамокаты в Архангельске взяты под наблюдение

Сегодня на сессии Архангельской городской Думы принято решение о внесении изменений в Правила благоустройства, касающихся регулирования использования средств индивидуальной мобильности. 

 Документ закрепляет ряд ключевых понятий, которые формируют правовую основу для дальнейшей работы по упорядочению использования электросамокатов и аналогичных устройств на территории города. 

 Принципиальным нововведением становится договорной механизм взаимодействия с кикшеринговыми компаниями. Размещение самокатов будет осуществляться исключительно в специально определенных местах, обозначенных цветографической разметкой. 

 Их количество, внешний вид, порядок содержания территории и предельные сроки вывоза техники при проведении неотложных или культурно-массовых мероприятий будут регламентироваться договорами, заключаемыми между операторами и Администрацией города. 

 Установлен прямой запрет на размещение средств индивидуальной мобильности вне отведенных для этого мест, а также на оставление устройств в положении, при котором они опираются на элементы благоустройства. 

 Операторы обязаны обеспечить наличие номерных знаков на самокатах и технической возможности автоматического ограничения скорости или блокировки движения в соответствующих зонах. Запрет на движение и их оставление коснется территорий, где будет установлен особый режим.

 Как подчеркнул председатель городской Думы Иван Воронцов, электросамокаты превратились из сезонного развлечения в привычный городской транспорт. Вместе с популярностью пришла и комплексная проблема: бесшумные самокаты на высоких скоростях стали угрозой для пешеходов, а хаотичные парковки возле остановок и на узких тротуарах создают помехи для пассажиров и прохожих. 

 «В отличие от ряда городов, выбравших путь жестких запретов, в Архангельске заняли позицию регулирования через диалог. Город намерен не бороться с кикшерингом, а добиваться конкретных шагов: снижения скорости в парках и на центральных прогулочных зонах, переноса парковок от остановок и наведения порядка с размещением техники. От такого подхода выиграют как пользователи таких устройств, так и пешеходы», - резюмировал Иван Воронцов. 

 

20 май 16:16 | : Политика

Главные новости


И Индия нам не нужна?! Кино уходит из Поморья
Дышать полной грудью. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (204)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20