Депутаты АрхГорДумы изыскали дополнительные средства на общественные инициативы

На прошедшей сессии городские депутаты внесли изменения в текущий бюджет города. Так, за счёт инициативных платежей 2,4 млн рублей решено направить на реализацию городских инициативных проектов.

Кроме этого, как пояснил председатель комиссии по вопросам бюджета, финансов и налогов городской Думы Сергей Чанчиков за счёт экономии бюджетных средств на освещение деятельности городской Думы в СМИ в МБУ «Молодежный центр» будет направлено 500 тыс. руб. на улучшение материально-технической базы и повышение качества проведения молодёжных мероприятий.

Городские власти выделили средства на общественные инициативы в рамках региональной программы "Комфортное Поморье".

На реализацию 45 проектов направили более 6 млн рублей из городского бюджета. Это сделано для того, чтобы обеспечить софинансирование с областным бюджетом. Программа "Комфортное Поморье" была инициирована губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

Об этом сообщила Кристина Саблина, заместитель председателя комиссии по вопросам экономики и инвестиционной политики Архангельской городской Думы.



