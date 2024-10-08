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Архангельские депутаты готовят новую жизнь городским памятникам


В Архангельской городской Думе состоялось заседание комиссии по вопросам строительства, землепользования и транспортной инфраструктуры, которую возглавляет депутат Денис Лапин. На повестке дня стоял вопрос о внесении изменений в Положение о порядке установки памятников, памятных знаков и досок мемориального значения на территории городского округа «Город Архангельск».

 По словам Дениса Лапина, это Положение требует доработки, и планируется его принятие в новой редакции. «Сегодня мы с членами комиссии, представителями департамента городского градостроительства и городской прокуратуры обсудили все вносимые изменения в это Положение и представили свои замечания», — рассказал Денис Викторович.

 В ходе заседания прозвучали различные предложения. Так, Ксения Корюкина предложила рассмотреть возможность добровольного размещения специального QR-кода возле памятников и памятных досок, а Юлия Чудакова подняла вопрос о количественном размещении памятных знаков на фасадах городских зданий. Городской депутат Мария Харченко акцентировала внимание на необходимости тщательной проработки юридических терминов в новом Положении и совместной работе с юристами городской Думы.

 Председатель городской Думы Иван Воронцов отметил важность создания единого городского реестра памятников и досок мемориального значения для их комплексной систематизации и учета.

 «Мы уже провели несколько встреч по совершенствованию данного Положения (в редакции от 2019 года). Предлагаю еще раз провести заседание профильной комиссии по обсуждению итоговых предложений всех сторон (городской Администрации, депутатов и городской прокуратуры). Надеюсь, что депутаты смогут рассмотреть это Положение на сессии до конца года», — обратился к участникам заседания председатель городской Думы Иван Воронцов.

16 октябрь 11:59 | : Политика

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